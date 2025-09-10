Iran riprende il dialogo con l’Aiea sul nucleare

agenzia

Fissate modalità per la ripresa delle ispezioni nel Paese

IL CAIRO, 10 SET – L’Iran ha annunciato di aver concordato un nuovo quadro di cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), dopo aver sospeso la sua collaborazione con l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite a seguito della guerra di giugno con Israele. Il direttore dell’AIEA, Rafael Grossi, lo ha definito “un passo importante nella giusta direzione”, precisando di aver concordato con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, durante un incontro svolto oggi al Cairo, “le modalità pratiche per la ripresa delle ispezioni in Iran” sulle attività nucleari.