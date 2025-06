Iran: Schlein a Meloni, ‘non si schiacci su Trump e assuma iniziativa contro escalation’

agenzia

Roma, 13 giu. “L’attacco di Netanyahu rischia di portare il conflitto a delle conseguenze devastanti e globali e di far saltare completamente il negoziato sul nucleare. Quindi abbiamo già chiesto che il governo venga a riferire in aula e che faccia qualcosa di concreto per fermare questa escalation”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Tg3.

“Meloni non si schiacci su Trump e si attivi invece per un’iniziativa concreta per l’Italia perché fino a qui non li abbiamo visti condannare le azioni di Netanyahu nemmeno su Gaza, ma oggi questo attacco rischia davvero di dare un ulteriore destabilizzazione e un’ulteriore escalation che va evitata a tutti i costi con una voce forte dell’Italia e con una voce forte dell’Europa”.