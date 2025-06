Iran: Schlein, ‘Italia deve difendere multilateralismo’

agenzia

Roma, 14 giu. “Non ci nascondiamo che questo avviene in un più ampio contesto, che non riguarda solo Netanyahu, di un attacco alle istituzioni multilaterali, di delegittimazione delle Nazioni unite, delle sue agenzie o di delegittimazione delle Corti internazionali. Qui è in corso un altro tentativo di sostituire il diritto della forza alla forza del diritto che noi come Italia non possiamo accettare. L’Italia deve difendere il multilateralismo, è nella sua storia, è nel suo dna, difenda quelle sedi di dialogo tra gli Stati, tra i Governi e tra i popoli”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.