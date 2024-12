Iran: Schlein, ‘ogni iniziativa per Cecilia Sala, in contatto con governo’**

agenzia

Roma, 27 dic. “Siamo molto preoccupati per il fermo in Iran della giornalista Cecilia Sala e seguiamo il caso da vicino e con grande apprensione. Chiediamo da subito al governo, con cui siamo già in contatto, di mettere in campo ogni iniziativa utile a far luce su questa vicenda, chiarezza sui motivi di questo trattenimento e, soprattutto, a riportare Cecilia Sala in Italia quanto prima”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA