Iran: seduta Senato si apre con caso Sala, vicinanza e impegno per liberazione**

Roma, 27 dic. La seduta del Senato per l’esame della manovra si è aperta con gli interventi di tutti i gruppi parlamentari sulla notizia dell’arresto in Iran della giornalista Cecilia Sala. Vicinanza trasversale delle forze politiche e sostegno all’impegno del governo per la liberazione della cronista. “Siamo molto preoccupati per il suo arresto -ha detto Alessandro Alfieri del Pd-. Sappiamo che il governo è al lavoro, sappiamo che la questione è delicata”, quindi “massimo sostegno a chi ci sta lavorando. Il governo ci tenga informati e coinvolti”.

Quindi Enrico Borghi a nome di Italia Viva, Stefania Craxi di Forza Italia che ha sottolineato come il governo si sia “mosso immediatamente” e , accogliendo l’appello della famiglia della giornalista, ha invitato tutti a fare “meno clamore” possibile attorno alla vicenda per facilitare una rapida soluzione. “Dobbiamo essere attenti a non creare polemiche nocive per il negoziato, se esiste, – ha aggiunto Giuliomaria Terzi di Sant’Agata, nell’esprimere la vicinanza a nome di Fdi- ma abbiamo anche la necessità di capire sempre cosa sta dietro questa atroce politica di presa di ostaggi occidentali. Dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo di fronte a una realtà, dal 7 ottobre in poi, che è responsabile di quello di negativo che sta succedendo in Medio Oriente”.