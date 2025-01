Iran: Silvestroni (Fdi), ‘grazie a diplomazia e 007, successo straordinario come Nazione’

agenzia

Roma, 8 gen. “Ho appena appreso la notizia da fonti governative che è finalmente decollato da Teheran l’aereo che riporterà nel nostro Paese la connazionale e giornalista Cecilia Sala. Esprimo massima gratitudine a tutti gli uomini dello Stato per l’ intenso lavoro diplomatico e di intelligence che ha permesso di raggiungere un successo straordinario come Nazione e come Governo”. Così Marco Silvestroni, senatore di Fdi.

