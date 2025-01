Iran: Speranzon (Fdi), ‘liberazione Sala successo di Meloni e governo’

agenzia

Roma, 8 gen. “La liberazione di Cecilia Sala è un evidente successo della premier Meloni e del governo. Sin dall’inizio di questa vicenda, dal 19 dicembre scorso, l’esecutivo ha avuto la priorità di liberare la Sala, ponendo anche in questo caso al centro l’interesse nazionale. Oggi è tempo di far festa e non delle polemiche perché appare fin troppo chiaro che i fatti parlano da soli. L’Italia oggi, grazie a Giorgia Meloni, ha una credibilità ed un peso a livello internazionale mai avuti in passato”. La dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

