Iran: Tajani, ‘da due o tre giorni avevamo capito che c’eravamo, famiglia Sala eccezionale’

agenzia

Roma, 8 gen “Da due o tre giorni avevamo capito che eravamo quasi arrivati alla conclusione di questa vicenda”. Lo ha detto Antonio Tajani a Porta a Porta sulla liberazione di Cecilia Sala.

“Stamattina l’ambasciarice è andata al carcere per la visita consolare e le hanno detto la visita è annullata per una buona notizia, l’ambasciarice ha capito e mi ha telefonato”, ha raccontato il ministro degli Esteri spiegando tra l’altro: “Anche la famiglia è stata eccezionale, la mamma e il papà ci hanno dato una mano”.