Iran: Tajani, ‘da Meloni intervento diretto, visita a Trump ha avuto un effetto politico’

agenzia

Roma, 8 gen La situazione di Cecilia Sala si è sbloccata “definitivamente questa notte e poi il direttore dell’Aise, in generale Caravelli, è andato a Teheran per l’ultimo colloquio e poi a riprendere Ceclia Sala e accompagnarla. E’ stato un grande lavoro, dal giorno dal suo fermo, del ministero degli Esteri, dell’intelligence, della presidenza del Consiglio con un intervento diretto della presidente del Consiglio che ha partecipato alle riunioni per cercare, attraverso una difficile operazione diplomatica e di intelligence, di riportare in Italia” Sala. Lo ha detto Antonio Tajani a 5 minuti, su Raiuno.