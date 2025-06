Iran: Tajani, ‘lavoriamo per ripresa dialogo, ma non può avere arma nucleare’

agenzia

Roma, 17 giu. “La posizione dell’Italia è quella di lavorare per raggiungere un accordo, favorire la ripresa del dialogo tra Iran e Stati Uniti attraverso la mediazione dell’Oman. Siamo disposti ad accogliere in Italia altri incontri. Ma la nostra posizione è chiara ed è no all’arma nucleare da parte dell’Iran”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Villa Madama, a Roma, parlando a margine dll’evento ‘Don Oreste Benzi: Costruttore di Ponti per la Giustizia Globale e la Solidarietà’.

“L’Iran non può usare e avere l’arma nucleare, questo è chiaro – ha riaffermato il ministro – Israele da questo punto di vista ha diritto a difendersi. Detto questo, siamo, come ha riconosciuto anche il documento del G7, per una de-escalation. Stamattina ho parlato anche con il ministro degli Esteri israeliano per fare il punto della situazione e continuiamo intanto anche a spingere affinché possa raggiungersi un cessato il fuoco nella striscia di Gaza: ho notato disponibilità anche nei giorni scorsi da parte del presidente Herzog che da parte anche del ministro Sa’ar per lavorare per accelerare i tempi di un cessato il fuoco”.