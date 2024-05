Iran: Tajani, ‘prevale ipotesi incidente, nuova dirigenza lavori per pace e stabilità area’**

agenzia

Roma, 20 mag. “Esprimiamo le nostre condoglianze all’Iran, tutto lascia pensare si sia trattato di un incidente, senza condizionamenti esterni. Ci auguriamo che la nuova dirigenza dell’Iran possa lavorare per la stabilità dell’area, per la pace e anche per il dialogo”. Così il vicepremier e ministro Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici dell’Intelligence, “in cui abbiamo fatto un’analisi della situazione e continuiamo a monitorare gli sviluppi dell’intera area del Medio Oriente. Noi continuiamo a lavorare per la pace e per la soluzione dei due popoli e due Stati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA