Iran: Teheran, ‘Araqchi in visita ufficiale in Cina’

agenzia

Teheran, 22 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi sarà oggi in visita ufficiale in Cina, nell’ambito dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran che si svolgeranno sabato in Oman. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei ha affermato che l’obiettivo dei colloqui con gli Stati Uniti è quello di revocare le sanzioni, che ha definito “ingiustificate e illegali”. “È naturale che la nostra richiesta fondamentale in ogni negoziazione sia la revoca delle sanzioni in un modo che abbia effetti tangibili”, ha spiegato.