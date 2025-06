Iran: Teheran, ‘non parteciperemo a colloqui con Usa in Oman domenica’

agenzia

Teheran, 13 giu. L’Iran ha annunciato che non parteciperà al sesto round di negoziati diretti con gli Usa in programma domenica a Muscat, in Oman, dopo i raid aerei lanciati da Israele contro i siti nucleari iraniani. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. “Chiunque pensi che l’attacco non sia stato coordinato con gli Stati Uniti è un idiota totale”, ha dichiarato un funzionario iraniano.

Il presidente americano Donald Trump aveva detto a Fox News di sperare ancora nella possibilità di colloqui con l’Iran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA