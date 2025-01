Iran: Teheran, ‘Parigi riveda suo approccio ‘non costruttivo’ prima dei colloqui su nucleare’

agenzia

Teheran, 8 gen. Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato Parigi a rivedere il suo approccio “non costruttivo”, pochi giorni prima che Teheran tenga un nuovo round di colloqui sul suo programma nucleare con i principali paesi europei. Lunedì, Emmanuel Macron ha affermato che l’impegno di Teheran nell’arricchimento dell’uranio si sta avvicinando al punto di non ritorno e ha avvertito che i partner europei di un moribondo accordo nucleare del 2015 con l’Iran dovrebbero prendere in considerazione la reintroduzione delle sanzioni se non si faranno progressi.