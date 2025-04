Iran: Teheran, ‘potremmo espellere ispettori dell’Aiea’

agenzia

Teheran, 10 apr. L’Iran potrebbe smettere di collaborare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ed espellerne gli ispettori, poiché continuano le minacce di attacco, o potremmo trasferire materiale arricchito in siti sicuri come possibile deterrente. Lo ha dichiarato su X un consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ricorrere alla forza militare se Teheran non accettasse un accordo sul nucleare.