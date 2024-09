Iran: Terzi (Fdi), ‘comunità internazionale unita contro morte Mahsa Amini’

agenzia

Roma, 16 set. “Due anni fa, a Teheran, Mahsa Amini venne picchiata a morte dalle Guardie della moralità, la sua colpa era quella di avere una ciocca di capelli scomposta, non coperta dal velo. Da allora in Iran il popolo protesta, rischiando costantemente la vita, nel nome di Mahsa, nel nome della libertà, dei diritti e della democrazia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama.

“La repressione degli Ayatollah – continua -, mossi dall’odio e dal fanatismo religioso, non si è purtroppo fermata ma oggi, rispetto a due anni fa, l’indignazione e la consapevolezza di tali atrocità sembrano finalmente unire la comunità internazionale nella totale condanna del regime. Voci come il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi smuovono le nostre coscienze, proposte come il Piano in 10 punti per un Iran libero della presidente-eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Maryam Rajavi ci indicano la strada verso la democrazia, richiesta a gran voce dal popolo iraniano. Le conclusioni, poi, del Relatore speciale Onu sui diritti umani in Iran Rehman invitano tutti noi a farci parti attiva nelle sedi internazionali per porre fine sia alla violenza sia all’impunità dei funzionari responsabili, ieri e oggi, di atrocità inaudite”.