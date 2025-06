Iran: ufficio Netanyahu, ‘stop attacchi dopo colloquio con Trump’**

agenzia

Tel Aviv, 24 giu. L’ufficio di Benjamin Netanyahu ha confermato la conversazione avvenuta fra il primo ministro israeliano e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fornendo una versione più positiva della telefonata rispetto alla versione che alcuni funzionari della Casa Bianca hanno fornito ai giornalisti. “Nella conversazione – afferma l’ufficio premier – il presidente Trump ha espresso il suo immenso apprezzamento per Israele, che ha raggiunto tutti i suoi obiettivi di guerra. Il presidente ha anche espresso fiducia nella stabilità del cessate il fuoco”.