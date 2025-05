Iran: Usa, ‘conversazione molto sincera con Netanyahu su nucleare’

agenzia

Washington, 26 mag. Il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha dichiarato di aver avuto una conversazione sincera con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sui negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. “Il presidente Trump mi ha mandato qui (in Israele, ndr) appositamente per parlare con il primo ministro di come stanno procedendo i negoziati e di quanto sia importante restare uniti e lasciare che questo processo si svolga”, ha detto Noem durante un’intervista con il programma ‘Fox and Friends’ di Fox News. “È stata una conversazione molto sincera.”

