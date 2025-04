Iran: Usa impongono nuove sanzioni (2)

agenzia

Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti le entità e gli individui colpiti dalle nuove sanzioni sono responsabili dell’acquisto di componenti per veicoli aerei senza pilota per conto di un produttore leader per il programma di droni iraniano. “La proliferazione di droni e missili da parte dell’Iran, prodotti per i suoi rappresentanti terroristici nella regione che per la Russia contro l’Ucraina, continua a minacciare i civili, il personale statunitense e i nostri alleati e partner”, ha affermato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione. “Il Tesoro continuerà a ostacolare il complesso militare-industriale dell’Iran e la sua proliferazione di droni, missili e armi convenzionali, che spesso finiscono nelle mani di attori destabilizzanti, compresi terroristi per procura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA