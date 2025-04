Iran: Witkoff, ‘Teheran deve eliminare programma arricchimento uranio’

agenzia

Washington, 15 apr. “Un accordo con l’Iran sarà concluso solo se sarà un accordo di Trump. Qualsiasi accordo definitivo deve stabilire un quadro per la pace, la stabilità e la prosperità in Medio Oriente, il che significa che l’Iran deve interrompere ed eliminare il suo programma di arricchimento nucleare e di armamento. È imperativo per il mondo creare un accordo solido, equo e duraturo, ed è ciò che il Presidente Trump mi ha chiesto di fare”. Lo ha scritto su X l’inviato della Casa Bianca in Medio Oriente Steve Witkoff, chiarendo la dichiarazione rilasciata a Fox News, secondo cui gli Stati Uniti stavano cercando di limitare l’arricchimento dell’uranio dell’Iran piuttosto che smantellarne del tutto il programma nucleare.

