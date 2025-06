Iran: Wsj, ‘Israele vuole terminare guerra al più presto, ma situazione è ‘dinamica”

agenzia

Washington, 23 giu. Fonti israeliane e arabe hanno dichiarato al Wall Street Journal che Israele è interessato a porre fine alla guerra con l’Iran il prima possibile e a massimizzare il successo dell’attacco militare statunitense contro gli impianti nucleari iraniani. Secondo il giornale americano, Israele prevede di completare gli attacchi contro gli obiettivi militari in Iran nei prossimi giorni, il che potrebbe “creare un’apertura” per porre fine ai combattimenti. Tuttavia, le fonti israeliane hanno descritto la situazione attuale come “dinamica” e hanno osservato che “molto dipende dalla risposta iraniana” agli attacchi.

