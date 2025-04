Iraq: 2 feriti in un attacco ai cristiani nel nord

agenzia

Baghdad, 1 apr. (Adnkronos/Idf) – Due persone sono rimaste ferite in un attacco durante una celebrazione cristiana assira nella regione autonoma del Kurdistan, nel nord dell’Iraq. Lo ha reso noto la polizia regionale di Asayesh, che sta indagando sull’attacco nella città di Dohuk e che non è ancora in grado di stabilire se si sia trattato di un atto “terroristico”. Un alto funzionario governativo ha dichiarato all’Afp, in condizione di anonimato, che è stato arrestato un sospettato siriano. Secondo una fonte della polizia, l’attacco è avvenuto in un mercato nel corso dei festeggiamenti primaverili di Akitu, celebrati dai membri della comunità assira per celebrare il primo giorno del loro anno solare.

