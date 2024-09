agenzia

Washington, 11 set. Il complesso dei servizi diplomatici degli Stati Uniti a Baghdad è stato attaccato nella tarda serata di ieri e non sono state segnalate vittime. Lo ha reso noto oggi il portavoce dell’ambasciata in una dichiarazione, aggiungendo che è in corso la valutazione dei danni e la loro causa.

