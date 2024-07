Iraq: Baghdad condanna attacco Usa contro milizie filo-iraniane

agenzia

Baghdad, 31 lug. Baghdad ha condannato la “palese aggressione” da parte delle forze della coalizione dopo che gli attacchi statunitensi in Iraq hanno ucciso diversi membri della milizia alleata dell’Iran che lavora a fianco delle forze governative. Aerei da combattimento della coalizione anti-Stato islamico provenienti da oltre i confini dell’Iraq hanno colpito i siti delle forze di sicurezza irachene nella provincia di Babil, ha riferito il portavoce militare iracheno Yehia Rasool, aggiungendo che nell’attacco sono morti diversi membri delle forze di sicurezza delle Forze di Mobilitazione Popolare.