Iraq, Israele per attacchi ha violato nostro spazio aereo

agenzia

Presenta reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

BAGHDAD, 13 GIU – L’Iraq ha presentato un reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condannando la “violazione” del suo spazio aereo da parte di Israele e “il suo utilizzo per compiere attacchi militari” contro l’Iran. “Queste pratiche costituiscono una flagrante violazione della sovranità irachena”, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri a Baghdad, che invita “il Consiglio di Sicurezza ad assumersi le proprie responsabilità” e ad agire per “impedire il ripetersi di tali violazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA