Irlanda: cappellano esercito accoltellato a Galway

agenzia

Dublino, 16 ago. Un cappellano dell’esercito irlandese è stato ferito con diversi copi di coltello a Galway, sulla costa occidentale t dell’Irlanda. Lo riporta l’emittente televisiva irlandese Rté, aggiungendo che l’attacco è avvenuto nella caserma di Renmore.

L’uomo, 50enne, è stato trasportato all’ospedale universitario di Galway e le sue ferite sono state descritte come gravi, ma non pericolose per la sua vita. La polizia irlandese ha riferito che un ragazzo adolescente è stato arrestato sul posto dalle Forze di Difesa.

