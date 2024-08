Irma Testa, Carini-Khelif? è tempo di fare chiarezza

agenzia

'Non so perché Cio non fa test Dna. Mia rivale Tokyo stop da Iba

PARIGI, 01 AGO – “In realtà non c’è una linea chiara, se al Cio va bene che si misuri solo il livello del testosterone a noi non rimane che accettarlo e combattere, se queste sono le regole. Non sono un medico, non so perché l’Iba fa il test sul Dna e perché non lo faccia il Cio, però va fatta chiarezza una volta per tutte”. Così Irma Testa, al telefono con l’ANSA, sulla vicenda del match tra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. “Se io avrei fatto come Angela? Non lo so, il pugilato è uno sport individuale e ognuno decide per se stesso. Comunque anche la filippina che mi batté in semifinale a Tokyo è stata squalificata dall’Iba”.

