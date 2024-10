Irna, Resistenza Iraq colpisce Israele con missili e droni

agenzia

'Presi di mira tre obiettivi a sostegno di Gaza e del Libano'

ROMA, 06 OTT – Secondo l’agenzia iraniana Irna, la resistenza islamica in Iraq afferma di aver lanciato una serie di attacchi con droni e missili contro obiettivi israeliani vitali nei territori occupati. La coalizione di gruppi di resistenza ha affermato in una dichiarazione di oggi di aver preso di mira tre obiettivi vitali nei territori occupati del nord con droni. La resistenza irachena ha affermato che l’operazione è stata intrapresa a sostegno di Gaza e del Libano, che sono sotto incessanti bombardamenti israeliani. In un’altra dichiarazione, il gruppo ha affermato di aver lanciato missili da crociera avanzati Al-Arqab verso obiettivi vicino alla città costiera di Haifa e nei territori occupati del sud.

