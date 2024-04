Israele, ‘8 i razzi lanciati da Hamas su Ashdod’

agenzia

Almeno la metà intercettati, gli altri caduti in zone disabitate

TEL AVIV, 25 MAR – Almeno 8 sono stati i razzi lanciati su Ashdod dalla Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l’esercito. Secondo i media, 2/4 sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome e gli altri sono caduti in zone disabitate. Al momento non si hanno notizie né di danni né di vittime. Il lancio, secondo la stesa fonte, è stato rivendicato da Hamas. Era dallo scorso gennaio che non avvenivano lanci sulla città costiera che non dista molto da Gaza.

