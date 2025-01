Israele accusa Hamas di due violazioni dell’accordo

agenzia

'Per contro si ferma passaggio da sud a nord Gaza'

GERUSALEMME, 26 GEN – Israele afferma che Hamas ha commesso due violazioni dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. In particolare l’ufficio del premier israeliano sottolinea che : “Arbel Yehud non è stata ancora rilasciata e l’elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato” e, di conseguenza, “è stato deciso che il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale di Gaza non sarà approvato”. Lo scrive Times of Israel.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA