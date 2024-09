agenzia

L'annuncio dell'esercito dopo l'ok del capo di stato maggiore

TEL AVIV, 19 SET – Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha tenuto una valutazione e approvato i piani di battaglia per il fronte settentrionale. L’annuncio dell’esercito arriva in un momento di crescente tensione con il gruppo terroristico Hezbollah in Libano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA