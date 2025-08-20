Israele approva insediamento che divide in due Cisgiordania

agenzia

'Una decisione storica, impedisce creazione Stato Palestina'

ROMA, 20 AGO – Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l’approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento ‘E1’ in Cisgiordania. Una decisione ‘storica’, l’ha definita il ministro, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Lo riporta Times of Israel. Il controverso progetto di insediamento ‘E1′ prevede la costruzione di circa 3.400 unità abitative tra Gerusalemme e l’insediamento di Ma’ale Adumim in Cisgiordania e ha ricevuto oggi l’approvazione definitiva dall’Alta Commissione di Pianificazione dell’Amministrazione Civile, un dipartimento del Ministero della Difesa.

