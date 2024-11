Israele approva la tregua in Libano

agenzia

Lo rende noto l'uficio del premier Netanyahu

TEL AVIV, 26 NOV – Il gabinetto di politica e sicurezza ha approvato questa sera la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco in Libano, con una maggioranza di 10 ministri contro un avversario. Lo rende noto l’ufficio del primo ministro, Benyamin Netanyahu. “Israele apprezza il contributo degli Stati Uniti in questo processo e mantiene il diritto di agire contro qualsiasi minaccia alla sua sicurezza”, dichiara la nota.

