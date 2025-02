Israele, arrivato nella notte carico di bombe pesanti Usa

agenzia

Le MK-84 erano state autorizzate di recente da Washington

GERUSALEMME, 16 FEB – Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato oggi che un carico di bombe “pesanti” di fabbricazione statunitense è arrivato durante la notte in Israele, mentre il Segretario di Stato americano Marco Rubio iniziava la sua prima visita nel Paese. “Un carico di bombe aeree pesanti recentemente inviato dal governo degli Stati Uniti è stato ricevuto e scaricato durante la notte in Israele”, ha affermato il ministero in un comunicato stampa, riferendosi alle bombe MK-84 recentemente autorizzate dall’amministrazione del presidente Donald Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA