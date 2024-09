Israele arruola richiedenti asilo offrendo permessi di soggiorno

agenzia

'Una pratica già in atto in Russia, Iran, Libia'

ROMA, 17 SET – Ormai a corto di uomini, Israele sta arruolando richiedenti asilo, soprattutto africani, da impegnare nel conflitto mediorientale, offrendo in cambio permessi di soggiorno permanente nel Paese. Lo scrive l’israeliano Haaretz. “Il reclutamento di richiedenti asilo da parte di Iran, Russia e Turchia è stato studiato e ora viene applicato in Israele – scrive il quotidiano sul suo sito -, che a quanto pare è entrato a far parte del club dei Paesi che fanno affidamento sui mercenari oltre che sulle loro forze armate regolari”. In Israele, la riserva di potenziali reclute composta da richiedenti asilo, rifugiati e lavoratori stranieri è molto più esigua rispetto ai numeri disponibili in Russia, Turchia e Iran, secondo Haaretz. In Iran ci sono circa tre milioni di afghani richiedenti asilo, sono 6 milioni i residenti stranieri in Russia. In Israele vivono attualmente 30.000 richiedenti asilo attualmente vivono in Israele.

