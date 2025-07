Israele, ‘attacchi in Siria un chiaro avvertimento al regime’

agenzia

Lo ha detto il ministro della Difesa dopo aggressione ai drusi

GERUSALEMME, 14 LUG – Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che il suo Paese ha inviato “un chiaro avvertimento al regime siriano” colpendo un’area nel sud della Siria per impedire alle forze governative di conquistare un villaggio druso. Gli attacchi israeliani, che hanno preso di mira un’area dove sono scoppiati scontri sanguinosi tra combattenti drusi e beduini, sono stati “un chiaro messaggio e un avvertimento al regime siriano. Non permetteremo che alcun danno venga arrecato ai drusi in Siria. Israele non resterà a guardare”, ha dichiarato Katz su X.

