Israele colpisce lo Yemen dopo missile degli Houthi a aeroporto

agenzia

Almeno 21 feriti. Usati 30 caccia, sganciate ameno 50 bombe

ROMA, 05 MAG – Israele ha sferrato oggi un attacco contro lo Yemen, sganciando almeno 50 bombe. Lo ha reso noto una fonte della sicurezza israeliana precisando che è stato “distrutto il porto di Hodeida e gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per la produzione di armi. Questo è un attacco molto forte, e non sarà l’ultimo. I giochi sono finiti”, ha precisato la stessa fonte. Nel porto sono arrivate per anni le armi inviate agli Houthi dall’Iran. L’Idf ha confermato i raid, affermando che si tratta di una risposta all’attacco missilistico degli Houthi di ieri all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e ad altri attacchi precedenti. Secondo la tv saudita al Arabiya, oltre 30 caccia israeliani hanno attaccato il porto e l’aeroporto militare di Hodeida, mentre il ministero della Salute dello Yemen, guidato dai ribelli, ha dichiarato che almeno 21 persone sono rimaste ferite negli attacchi.

