Israele: colpiti due siti in Libano contenenti armi di Hezbollah

'Violazione dell'accordo di cessate il fuoco'

GERUSALEMME, 07 FEB – L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito “due siti militari in territorio libanese che contenevano armi di Hezbollah, in violazione dell’accordo di cessate il fuoco”. Nella sua dichiarazione trasmessa su X, l’esercito ha aggiunto che “continua a operare per eliminare ogni minaccia contro lo Stato di Israele”.

