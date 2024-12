Israele costruisce basi a Gaza, segnale di una permanenza a lungo termine?

agenzia

Washington, 2 dic. Israele sta ampliando la sua presenza nella zona centrale di Gaza, fortificando basi militari e demolendo edifici palestinesi. Dopo aver analizzato immagini satellitari risalenti agli ultimi mesi, il New York Times ha avanzato l’ipotesi che lo Stato ebraico potrebbe voler esercitare un controllo a lungo termine sull’area.

Fin dai primi mesi della guerra a Gaza, le forze israeliane hanno occupato i 6 km del corridoio di Netzarim, che divide in due l’enclave, per impedire a centinaia di migliaia di sfollati di Gaza di tornare a nord. Con l’abbattimento di edifici e la costruzione di nuove basi, il corridoio si è ormai trasformato in un blocco di 46 km quadrati di fatto controllato dalle forze israeliane.

Negli ultimi tre mesi, l’Idf ha demolito più di 600 edifici intorno alla strada nell’apparente tentativo di creare una zona cuscinetto, e ha ampliato rapidamente una rete di avamposti con torri di comunicazione e fortificazioni difensive. Il rafforzamento sembra suggerire un cambio di strategia da parte di Israele, che in passato aveva evitato di controllare il territorio dell’enclave, creando così il ‘vuoto’ che ha permesso ad Hamas di prendere il controllo in alcune parti di Gaza.

Ufficialmente l’espansione ha motivazioni esclusivamente operative, ma i leader israeliani hanno più volte detto di voler mantenere il controllo della sicurezza a Gaza anche dopo la guerra, senza entrare nel dettaglio di modalità e conseguenze. Il controllo del corridoio di Netzarim, che attraversa Gaza dal confine israeliano al Mar Mediterraneo, ha dato a Israele la possibilità di regolare gli spostamenti lungo tutta l’enclave, mantenendo centinaia di migliaia di sfollati palestinesi nel sud. Negli ultimi mesi, l’Idf ha esteso il suo potere sul territorio su entrambi i lati del corridoio per rendere più facile per le forze israeliane mantenere l’area, ha dichiarato in un’intervista il portavoce dell’esercito israeliano Nadav Shoshani.

Alcuni ministri israeliani hanno affermato che il controllo militare a Gaza dovrebbe aprire la strada a nuovi insediamenti ebraici, anche se il premier Benjamin Netanyahu ha momentaneamente escluso quest’opzione. L’ex insediamento israeliano di Netzarim – da cui prende il nome il corridoio militare – si trova nell’area ora completamente sotto controllo israeliano.

Analizzando le immagini satellitari, il Nyt ha rilevato che l’esercito israeliano ha ora almeno 19 grandi basi in tutta l’area e decine di piccole basi. Mentre alcune sono state installate all’inizio della guerra, dalle immagini si nota che 12 basi sono state costruite o ampliate negli ultimi tre mesi.

Shoshani ha ribadito che l’occupazione estesa del territorio è solo per ragioni operative. “Qualsiasi cosa sia stata costruita lì può essere smontata in un giorno”, ha detto. L’estensione delle fortificazioni suggerisce, tuttavia, che Israele si stia quantomeno preparando per una battaglia prolungata a Gaza, sostiene il Nyt.