Israele: donna accusata di aver complottato per uccidere Netanyahu

agenzia

Tel Aviv, 24 lug. (Adnkronos/Afp) – Una donna sospettata di “cospirazione per commettere un atto terroristico” con l’intento di uccidere il primo ministro Benjamin Netanyahu è stata incriminata dalla Procura israeliana. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia. “La Procura di Stato ha presentato un’incriminazione contro una residente di Tel Aviv per tentata cospirazione per commettere un atto terroristico (omicidio aggravato)”, si legge nella dichiarazione, specificando che la sospettata intendeva “uccidere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu”.