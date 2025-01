Israele: Formentini (Lega), ‘spero che con Trump si riparta in solco accordi di Abramo’

agenzia

Roma, 14 gen. “Un onore aver partecipato nella giornata di oggi al proficuo incontro con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled e dei tre capigruppo di maggioranza al Senato Massimiliano Romeo, Lucio Malan e Maurizio Gasparri e del senatore Marco Scurria”. Così il vicepresidente della commissione Affari Esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini.