Israele fornirà all’Egitto gas per 35 miliardi di dollari

agenzia

Il giacimento è a meno di 200 km dalle coste di Gaza e Israele

ROMA, 07 AGO – Il giacimento di gas naturale israeliano Leviathan, situato a meno di 200 chilometri dalle coste di Gaza e Israele, ha firmato un accordo del valore di 35 miliardi di dollari per la fornitura di gas all’Egitto, il più grande accordo di esportazione nella storia di Israele. Lo ha dichiarato NewMed, uno dei partner del giacimento, citato dalla Reuters sul suo sito. Leviathan, al largo della costa mediterranea di Israele, con riserve di circa 600 miliardi di metri cubi, venderà circa 130 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto fino al 2040 o fino all’esaurimento di tutti i quantitativi contrattuali. Il giacimento di Leviathan ha iniziato a rifornire l’Egitto poco dopo l’inizio della produzione nel 2020. Nel 2019 ha firmato un accordo iniziale per 60 miliardi di metri cubi, che dovrebbe essere completato entro il 2030. Leviathan ha già fornito 23,5 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto dal 2020 ad oggi, ha affermato NewMed.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA