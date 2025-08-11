Israele-Gaza, Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

agenzia

Sydney, 11 ago. A settembre, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Australia riconoscerà “lo Stato di Palestina”. “Oggi confermo che all’80esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, a settembre, l’Australia riconoscerà lo Stato di Palestina – ha detto il premier Anthony Albanese – e riconoscerà il diritto dei palestinesi a un loro stato sulla base degli impegni che l’Australia ha ricevuto dall’Autorità palestinese”.