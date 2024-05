Israele-Hamas, frenata sulla tregua. Idf a popolazione Rafah: “Iniziate a spostarvi”

agenzia

Negoziati sospesi tra Israele e Hamas fino a domani, martedì 7 maggio. Al termine di una giornata di intensi negoziati per una tregua a Gaza, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ha consegnato la risposta del gruppo ai mediatori di Egitto e Qatar ed è partita alla volta di Doha per consultazioni interne al movimento. La delegazione sarà di nuovo nella capitale egiziana domani, riferisce il canale egiziano Al Qahera. A Doha anche il capo della Cia William Burns “per un incontro con il premier Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani” con l’obiettivo di parlare “dell’impegno per raggiungere un accordo sugli ostaggi a Gaza”. Israele intanto blocca tutte le attività di Al Jazeera nel Paese.

Intanto le forze armate israeliane hanno cominciato a chiedere alla popolazione palestinese presente nella zona di evacuare i quartieri della parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, vicini al confine israeliano, in vista della pianificata offensiva nell’area meridionale dell’enclave. A riportarlo è il ‘Times of Israel’, precisando che ai civili viene chiesto di spostarsi verso la zona umanitaria delle aree di al-Mawasi e Khan Younis.

“L’Idf agirà con estrema forza contro le organizzazioni terroristiche nelle vostre aree di residenza, come ha fatto finora. Chiunque si trovi vicino a organizzazioni terroristiche mette a rischio la propria vita e quella della propria famiglia”, si legge in un messaggio postato su X dal portavoce in arabo dell’Idf, con un “appello urgente a tutti i residenti e agli sfollati nell’area del comune di Al-Shouka e nei quartieri – Al-Salam, Al-Jeneina, Tabet Ziraa e Al-Byouk nell’area di Rafah nei blocchi: 10-16, 28 , 270”. Nel messaggio si avverte inoltre che “Gaza City è ancora una pericolosa zona di combattimento”. “Astenetevi dal tornare a nord. Vi avvertiamo di stare lontani dalla barriera di sicurezza orientale e meridionale”, si chiede inoltre.

Proprio ieri il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ribadito: “Volevamo ottenere rapidamente il rilascio degli ostaggi fermando le nostre operazioni. Stiamo vedendo segnali preoccupanti secondo cui Hamas non intende raggiungere un accordo con noi”. E “questo significa che l’operazione a Rafah inizierà nell’immediato futuro”. Nelle ore precedenti il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva avvertito che i danni di un’operazione militare israeliana a Rafah “andrebbero oltre l’accettabile” senza un piano per proteggere i civili palestinesi.

Dal canto suo, in una dichiarazione video, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che Israele “non accetterà richieste di Hamas il cui significato è la resa” e il ritiro delle truppe delle Idf dalla Striscia. “Israele non può accettarlo – ha detto -. Non siamo pronti ad accettare una situazione in cui i battaglioni di Hamas escono dai loro bunker, riprendono il controllo di Gaza, ricostruiscono la loro infrastruttura militare e tornano a minacciare i cittadini di Israele nelle comunità vicine, nelle città del sud, in tutte le zone del Paese”. “Israele continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”, ha quindi ribadito Netanyahu, accusando Hamas di “rimanere trincerato nelle sue posizioni”, mentre Israele si dice ancora aperto a un accordo.

Ottant’anni dopo la fine dell’Olocausto, Israele affronta di nuovo un nemico “spietato e brutale” che cerca la sua distruzione, ha poi detto Netanyahu nel corso della cerimonia ufficiale di commemorazione di Yom Hashoah a Yad Vashem. L’attacco di Hamas del 7 ottobre “non è stato un Olocausto non per l’assenza di intenzione di annientarci, ma per mancanza di capacità”, afferma il premier israeliano insistendo sul fatto che il gruppo terroristico palestinese aveva la “stessa intenzione”dei nazisti di spazzare via il popolo ebraico. “Gli assassini di Hamas sono guidati dallo stesso identico obiettivo”, insiste, sottolineando che, a differenza dell’Olocausto, oggi Israele “ha la forza per difendersi”. Israele “completerà l’eliminazione delle capacità di Hamas” e libererà gli ostaggi, promette Netanyahu.