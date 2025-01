Israele, ‘Hamas non rivela condizioni ostaggi da liberare’

agenzia

Intanto i morti a Gaza, secondo i palestinesi, salgono a 45.854

GERUSALEMME, 06 GEN – Israele ha detto che Hamas finora non ha rivelato quali siano le condizioni dei 34 ostaggi israeliani che si dichiara pronta a liberare nella prima fase di un eventuale accordo di cessate il fuoco a Gaza. “Fino ad ora, Israele non ha ricevuto alcuna conferma o commento da parte di Hamas sulle condizioni degli ostaggi che compaiono nella lista”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu in una nota. Intanto il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 45.854, di cui 48 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono 109.139, secondo la stessa fonte.

