Israele-Hamas, pressing Usa per l’accordo: oggi incontro Blinken-Netanyahu

agenzia

Tel Aviv, 17 ago. Continua il pressing Usa per il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e la consegna degli ostaggi. Oggi, 19 agosto, il segretario di Stato americano Antony Blinken, volato ieri a Tel Aviv, incontrerà a Gerusalemme alle 11 il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Prima del faccia a faccia con Netanyahu, alle 8 Blinken vedrà a Tel Aviv il presidente israeliano Isaac Herzog.

Sul cauto ottimismo che nei giorni scorsi era trapelato dal tavolo delle trattative a Doha, è calato il gelo di Hamas che in una dichiarazione ufficiale, ha respinto la proposta di mediazione discussa nel fine settimana.