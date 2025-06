Israele-Iran, attacchi incrociati. Teheran minaccia: “Pronti a colpire basi Usa, Gb e Francia”

agenzia

Teheran, 14 giu. (Adnkronos/Afp) – Seconda notte di guerra tra Israele e Iran. Mentre continua a salire il bilancio delle vittime da entrambe le parti, arriva la minaccia di Teheran a Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia: le loro basi e navi in Medio Oriente saranno considerate come obiettivo se contribuiranno a fermare i raid dell’Iran contro Israele.

E’ di almeno tre morti e 80 feriti il bilancio dell’attacco di rappresaglia con missili balistici lanciato dall’Iran contro Israele. Lo riporta Times of Israel, citando Magen David Adom, l’equivalente della Croce rossa israeliana, che afferma che diversi dei feriti versano in gravi condizioni.

Una donna di 60 anni è stata trovata morta dai soccorritori in un quartiere residenziale nel centro di Israele colpito dai missili iraniani. Un uomo di 45 anni è stato evacuato dalla stessa zona in condizioni critiche ed è morto in seguito. Un’altra donna è morta questa mattina, in seguito alle gravi ferite riportate. Danni estesi sono stati registrati a Tel Aviv, dove si teme che ci possano essere persone intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti. Lo stesso a Ramat Gan.

La tv iraniana di Stato ha riportato che circa 60 persone, tra le quali 20 bambini, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta il sito del Guardian. La Cnn cita il servizio dell’emittente iraniana che mostra immagini delle squadre di soccorso tra le macerie di un edificio di 14 piani nel compound residenziale di Shahrak-e Shahid Chamran. Il giornalista riferisce di 20 bambini rimasti uccisi, tra i quali un neonato di 6 mesi. Ieri l’inviato all’Onu dell’Iran Amir Saied Iravani ha detto che almeno 78 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani, ma non è chiaro – sottolinea la Cnn – se queste 60 vittime di cui parla oggi la tv iraniana siano incluse in questo bilancio.

Due vice comandanti dello stato maggiore delle forze militari iraniane con il grado di generale sono stati uccisi nei raid di Israele, rendono noto i media iraniani. In Iran sono morte 78 persone in seguito ai raid dell’Idf iniziati ieri.

Le forze iraniane affermano di aver abbattuto droni di ricognizione israeliani nel nord-ovest dell’Iran, secondo quanto riportato dai media di stato iraniano, i quali specificano che “i combattenti islamici hanno con successo abbattuto droni israeliani che avevano violato lo spazio aereo del nostro paese nella regione di confine di Salmas”. E aggiungendo che i “droni erano entrati nello spazio aereo iraniano per missioni di spionaggio e ricognizione”.

“Ci sono stati danni limitati in alcune aree dell’impianto di arricchimento di Fordow”, ha dichiarato all’Isna il portavoce per l’agenzia dell’energia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi. “Avevamo già portato via parti importanti dell’equipaggiamento e dei materiali e non ci sono stati maggiori danni e non ci sono preoccupazioni per contaminazioni”, ha aggiunto il portavoce nella dichiarazione all’agenzia iraniana, ripresa da Al Jazeera.

“Questo scontro non finirà con le azioni limitate della notte scorsa e gli attacchi dell’Iran continueranno, e questa azione sarà molto dolorosa e spiacevole per gli aggressori”, hanno affermato alte fonti militari iraniane, citate dall’agenzia Fars.

La risposta dell’Iran all’attacco israeliano potrebbe allargarsi nei prossimi giorni alla basi americane della regione, secondo quanto riferisce l’agenzia iraniana Fars citando alte fonti militari iraniane. “La guerra che è iniziata con l’aggressione del regime sionista si allargherà a tutte le aree occupate da questo regime e alle basi Usa nella regione nei prossimi giorni e gli aggressori saranno colpiti dalla risposta decisa ed estesa dell’Iran”, affermano le fonti citate dall’agenzia iraniana.

L’esercito israeliano ha richiamato i riservisti di diversi battaglioni per rafforzare le posizioni in vista di “possibili scenari” sul confine settentrionale, riporta il Times of Israel, sottolineando che altri battaglioni di riservisti sono stati già richiamati e dispiegati ai confini con Libano e Siria.

“L’altra parte ha agito in un modo che ha reso il dialogo senza senso”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, accusando gli Stati Uniti di sostenere l’attacco di Israele all’Iran, che non sarebbe potuto avvenire senza la luce verde di Washington, e affermando quindi che è impossibile continuare i negoziati che Usa e Iran avevano avviato per raggiungere un accordo sul nucleare. “Non si può affermare di negoziare e allo stesso tempo dividere permettendo al regime sionista di colpire il territorio iraniano”, ha poi aggiunto il portavoce di Teheran, secondo quanto riferisce l’agenzia Tasnim.

L’alto esponente di Hamas Izzat al-Risheq ha elogiato il successo dell’attacco dell’Iran a siti israeliani “nonostante tutto il clamore sull’Iron Dome e i sistemi di difesa missilistica Fionda di David”. In una dichiarazione diffusa dai siti di informazione palestinesi, ripresa da al Jazeera, al-Risheq ha detto che la sofisticata difesa israeliana ha fallito e il Paese “soffrirà per l’incendio che da tempo ha acceso tra i popoli della regione”.