Israele-Iran, Biden convoca G7: ‘Risposta diplomatica unitaria’

Il presidente Usa: 'Dura condanna ad attacco senza precedenti'

NEW YORK, 13 APR – Il presidente americano Joe Biden si vedrà con i leader del G7 più avanti nel corso della giornata per “coordinare una risposta diplomatica unitaria allo sfrontato attacco dell’Iran” a Israele. Lo afferma lo stesso Biden in una nota. Il sostegno degli Usa alla sicurezza dello Stato ebraico è incrollabile, aggiunge il presidente americano condannando “nei termini più duri” l’attacco “senza precedenti” di Teheran.

