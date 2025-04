Israele: Netanyahu atterrato a Budapest, primo viaggio in Ue dopo mandato arresto Cpi

agenzia

Budapest, 3 apr. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato a Budapest per una visita di Stato. Lo hanno riferito i media israeliani. La visita ufficiale di quattro giorni in Ungheria segna la prima volta in cui il premier mette piede sul suolo europeo da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per accuse di crimini di guerra a Gaza.

Poche ore dopo che la Cpi aveva annunciato il mandato di cattura a novembre, il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, aveva chiarito che avrebbe sfidato la Corte ospitando Netanyahu, affermando che la sentenza della Cpi “non avrebbe avuto alcun effetto in Ungheria”.

