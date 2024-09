Israele: polizia disinnesca ordigno esplosivo vicino a moschea

agenzia

Tel Aviv, 14 set. La polizia israeliana ha disinnescato un ordigno esplosivo vicino alla moschea nel quartiere Juarish di Ramle, in Israele. Lo ha riferito Ynet. L’azione della polizia segue un raid effettuato ieri e guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che aveva come obiettivo i gruppi criminali della città. L’operazione è avvenuta in seguito a un attentato dinamitardo, in cui hanno perso la vita quattro persone, tra cui bambini.

